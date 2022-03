Et ass definitiv déi gréisste Flüchtlingswell an Europa zanter dem 2. Weltkrich. Der UNO no hu mëttlerweil méi wéi 2,8 Milliounen Leit aus der Ukrain hir Heemecht verlooss, dorënner eng Millioun Kanner. Eleng a Polen goufen 1,7 Millioune Leit registréiert.

Déi russesch Bombardementer op strateegesche Plazen an der Ukrain ass och an der Nuecht op en Dënschdeg weidergaangen. An der Stad Riwne am Nord-Weste vum Land gouf de Fernseetuerm beschoss. Dobäi wieren op d’mannst 9 Leit ëmkomm, sot de Gouverneur op der Plaz.

An der belagerter Hafen-Stad Mariupol zeechent sech weider eng Katastroph of. Honnert-dausenden Zivilisten sinn nach ëmmer do blockéiert, an zanter Deeg gëtt et kee Stroum, a keen Drénkwaasser méi.

D’Stad wier komplett vu russeschen Truppen agekesselt an et géif och ëmmer nees nei Rakéiten-Attacken ginn, mellt déi ukrainesch Arméi. Méi wéi 2000 zivil Affer hätt et an der Stad mëttlerweil ginn. En Hëllefs-Convoie mat 100 Tonnen Liewensmëttel, Waasser a Medikamenter géif zanter Deeg net an d’Stad duerchgelooss ginn.

D’EU huet weider Sanktiounen géint Russland decidéiert

Wéi déi franséisch EU-Presidence e Méindeg den Owend wësse gedoen huet, géife se op Eenzelpersounen an Organisatiounen ofzilen, déi an déi russesch Aggressiounen verwéckelt sinn. An et gëtt en Import-Verbuet fir russesche Stol an Eisen, an en Invest-Verbuet an de russeschen Energie-Secteur. Et däerfe keng europäesch Luxus-Wueren méi a Russland exportéiert ginn, beispillsweis europäesch Autoen iwwer 50.000€.

Um populäersten Tëleessender a Russland, koum et iwwerdeems e Méindeg den Owend zu engem Tëschefall an de Neiegkeeten. Während enger Live-Iwwerdroung ass eng Fra mat engem Protest-Plakat an d’Bild gesprongen, wou «Stoppt de Krich» drop ze liese war an «et sollt een der Propanganda net gleewen, hei géif een belunn ginn...»

D’Emissioun gouf direkt ofgebrach, an d’Fra festgeholl. Channel One ass dee Sender a Russland, deen am meeschte Leit kucken, ëmmerhin 250 Milliounen weltwäit.

Russian anti-war protester Marina Ovsyannikova interrupted a live news bulletin on Russia's state TV Channel One, holding up a sign behind a studio presenter and shouting slogans denouncing the war in Ukraine https://t.co/wxhwqx64zl pic.twitter.com/J8NeE4OB3y — Reuters (@Reuters) March 15, 2022

Nodeems de Premier Xavier Bettel e Méindeg de Moie jo mam russesche President Putin telefonéiert hat, an hien him do seng Suergen iwwert eng humanitär Katastroph an der Ukrain, duerch déi russesch Invasioun no bruecht huet, hat de Xavier Bettel och e Gespréich e Méindeg de Mëtteg mam ukrainesche President Selensykyj. Dobäi huet de Premier der Ukrain nach emol de vollste Support zougesot, an Solidaritéit mat de Leit, déi aus der Ukrain wëllen fort.

Déi russesch Attacke missten direkt ophalen, an d’Méiglechkeet op humanitär Couloiren geséchert ginn.