E Méindeg koum et zu engem dramateschen Tëschefall zu Dolton, engem Viruert vun Chicago. E klengt Kand hat mat enger geluedener Waff gespillt.

Et souz hannen am Auto an engem Kannersëtz, d'Eltere souze vir. Wéi d'Kand un d'Waff vum Papp komm ass, ass aktuell net gewosst. Et huet mat der Waff gespillt an et huet sech dunn och e Schoss geléist. D'Kugel huet déi 22 Joer al Mamm an d'Genéck getraff. D'Fra sollt un de Blessure stierwen.

De Papp gouf festgeholl, fir ze klären, ob d'Waff registréiert war an ob hien huet dierfen am Besëtz vun der Waff sinn. Eng Enquête soll klären, wéi d'Waff an d'Hänn vum 3 Joer jonke Bouf geroden ass.