D'Decouverte vun de Griewer bei der ofgebrannten Notre-Dame wier vu "remarkabeler wëssenschaftlecher Qualitéit", sou de franséische Kulturministère.

Ënnert de Griewer wier och e "komplett erhalenen Sarkophag aus Bläi", an deem wuel eng "héichdekoréiert Perséinlechkeet aus dem 14. Joerhonnert" bäigesat ginn. Donieft hunn d'Archeologen ënnert dem aktuelle Buedembelag vun der Kathedral e "Gruef" entdeckt, an deem "faarweg Skulpturen" vergruewe waren. Si wieren en Deel vum ale sougenannte Lettner vun der Notre-Dame, deen ëm 1230 opgebaut an am Ufank vum 18. Joerhonnert zerstéiert gouf.

Dobäi handelt et sech ëm eng heefeg artistesch dekoréiert Oftrennung, déi de Raum vun de Geeschtlechen vum Rescht vum Kiercheschëff opdeelt. Am 19. Joerhonnert goufe schonn Deeler vun dësem Lettner beim Bau vun der Tuermspëtzt fonnt. Haut ginn déi am Louvre gewisen.

2019 ass d'Notre-Dame bei engem Feier deelweis zerstéiert ginn. Am Hierscht d'lescht Joer gouf mat den Stabiliséierungsaarbechten ugefaangen. Zanterhier ass och den eigentlechen Neesopbau lancéiert, deen duerch d'Pandemie awer Retard krut. Fir d'Rekonstruktioun vum Gespär goufen honnerten Eechen ëmgehaen. D'Ouverture ass fir 2024 virun den Olympesche Summerspiller zu Paräis geplangt.