Wann eng Fra e Kand kritt an et ass een nach net am Spidol, muss et alt emol méi séier goen. Eng Pann mam Auto ass dat Lescht, wat een do gebrauche kann.

A genee dat ass enger Fra zu Niedersachsen geschitt, déi mat hirem Mann um Wee an d'Spidol war, nodeems d'Wéien agesat hunn. Matten op der Autobunn A1 huet den Auto wéinst engem Motorschued de Geescht opginn an d'Koppel huet missen Hëllef ruffen. Eng Policepatrull, eng Ambulanz an en Oflschleefwon hu sech doropshin op de Wee gemaach. D'Kand wollt awer net méi sou laang waarden. No 12 Minutten huet d'Ambulanz nees misse stoe bleiwen, an der Autobunnssortie vu Stuckenborstel, a scho war dat klengt Meedchen do.