Raus aus dem Auto, erop op d'Päerd: Wéinst de Bensinnspräisser, déi den Ament explodéieren, pendelt e jonke Fransous an Zukunft mat 1 PS op d'Aarbecht.

Wie sech de Bensinn fir den Auto an der aktueller Energiekris net leeschte kann, muss op aner Verkéiersmëttel ëmsteigen oder opsteigen. Sou wéi de Louis Geneix aus Frankräich: Wéinst der massiver Hausse vun de Bensinnspräisser huet de Garçon decidéiert, den Auto stoen ze loossen a mam Päerd op d'Aarbecht ze reiden.

E Méindeg ass de Louis Geneix fir d'éischt mam Eole, enger siwe Joer aler Mier, déi ronn 15 Kilometer vu sengem Doheem bis bei de Café zu Yssingeaux a Südfrankräich gependelt. Seng Kolleegen hätten net schlecht gestaunt an ënnerwee hätten d'Automobilisten hie fir seng Aktioun gefeiert. Op d'mannst ee Mol d'Woch wëll de Fransous op d'Aarbecht reiden.

Normalerweis wier hie mat sengem Auto eng zéng Minutten ënnerwee, mam Päerd allerdéngs eng gutt Stonn. Dofir géing de Wee mam Eole awer méi Spaass maachen an d'Ëmwelt a säi Portmonni schounen. D'Käschte fir den Tank hunn nämlech ëmmer méi vu sengem Loun vun 1.200 Euro netto opgebraucht.

D'Mier Eole géing sech net vun den Autoen erféiere loossen, sot de Louis Geneix France 3, an en Deel vu senger Streck féiert duerch d'Natur. Nieft dem Café kéint hien d'Päerd op enger Wiss ustrécken an am A behalen. Hie stellt dem Eole och ëmmer en Eemer Waasser dohin.

Fir d'Spéitschicht wëll de Mann awer weiderhi mam Auto fueren, soss misst hien duerch d'Däischtert reiden.