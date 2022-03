A Busser zu Hamburg goufe Sëtzplaze vun engem oder e puer Onbekannte mat enger "ätzender Léisung" gedränkt.

Wéi d'Police vun Hamburg matdeelt, hunn zwou Fraen doduerch schwéier Verbrennungen um Hënneschten erlidden, wéi si sech e Méindeg op déi naass Polster gesat haten. D'Virfäll wieren onofhängeg vuneneen an zwee Busser vu verschiddene Linnen, déi duerch Hamburg fueren, geschitt. D'Fraen am Alter vu 17 an 39 Joer hunn d'Nätzt eréischt bemierkt, wéi si sech op d'Plaze gesat hunn. Kuerz drop hunn déi schwéier Hautblessuren agesat. Béid Fra goufen a Spideeler versuergt, konnten dës allerdéngs dono verloossen.

De Mann vun der 39 Joer jonker Fra, dee mat hir ënnerwee war, huet och Blessuren un der Hand erlidden. Hien hat déi naass Kleeder vu senger Fra ugepaakt. Bei der Kontroll vun anere Busser vun der Busgesellschaft, gouf e weideren naasse Sëtz an engem vun de Busser fonnt. D'Resultat vun der Analys steet allerdéngs nach aus.

Éischte Recherche vun den Autoritéiten no goufen un der Kleedung vun de Fraen eng "Léisung" nogewisen. Wéi eng Flëssegkeet et genee ass, ass den Ament nach net gewosst. D'Police ermëttelt "mat Héichdrock" an huet Zeien no Hiweiser op Verdächteger gebieden.