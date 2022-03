D'Missioun "muss versichen, humanitär a friddlech Hëllef an der Ukrain ze leeschten", sou de polnesche Vize-Regierungschef Jaroslaw Kaczynski.

En Dënschdeg ware jo d'Regierungscheffe vu Polen, Tschechien a Slowenien op Kiew gereest, fir Solidaritéit mat der Ukrain ze weisen. Ausserdeems goung et an de Gespréicher mam ukrainesche President och drëms, Drock op d'EU- an d'Nato ze maachen, fir d'Ukrain méi z'ënnerstëtzen. An deem Kontext fuerdert Polen eng Nato-Friddensmissioun an der Ukrain. Déi 3 baltesch EU-Staate fäerten nämlech, datt de Putin säi Krich och op d'Nopeschlänner ausbreet.

20.000 Mënschen ass en Dënschdeg d'Flucht aus Mariupol gelongen

Russland schéngt seng Strategie am Ukrain-Krich ze änneren. Well d'Buedemtruppe ronderëm Kiew net weiderkommen, gëtt elo verstäerkt op Bombardementer op Distanz gesat, wouduerch awer och nees méi zivil Ziler kéinte getraff ginn. Dat mellt den amerikanesche Verdeedegungsministère. Dem ukraineschen État-Major no hätt déi russesch Arméi scho 40% vun hiren Unitéite verluer.

Déi humanitär Situatioun zu Mariupol bleift ugespaant. En Dënschdeg ass ronn 20.000 Mënschen d'Flucht aus der Hafestad gelongen. Dat huet de Porte-parole vum ukrainesche President en Dënschdeg den Owend kënne confirméieren. Dausenden Autoen hätte sech op de Wee a Richtung Weste gemaach, nodeems Mariupol wärend Deeg ëmmer nees Zil vu schwéiere russesche Loftattacken war an et kee Stroum oder fléissend Waasser méi gëtt. An der Haaptstad Kiew huet en Dënschdeg eng Ausgangsspär ugefaangen, déi de ganzen Dag iwwer gëllt. Ouni speziell Autorisatioun däerf een net virun d'Dier, ausser et wëll een an e Loftschutzbunker.

All Minutt flüchte 55 Kanner aus der Ukrain

Wéi den "Kyiv Independent" mellt, dee sech op Zuele vun Unicef berifft, géif zanter dem Krichsufank bal all Sekonn aus engem ukrainesche Kand e Flüchtling ginn. Pro Minutt géinge 55 Kanner aus dem flüchten. Pro dat sinn dat ronn 75.000 Jonker.

Selenskyj weist sech virsiichteg optimistesch

E Mëttwoch sinn nees Gespréicher tëscht ukraineschen a russesche Vetrieder geplangt. D'Verhandlunge wiere schwéier. Et géing awer Raum fir Kompromësser ginn, heescht et vun ukrainescher Säit.

Zu Bréissel kommen e Mëttwoch nees d'Nato-Verdeedegungsministere beieneen. De François Bausch a seng 29 Homologe beroden iwwert d'Ukrain-Kris, awer och iwwert hir Partenariater mat Länner, déi net oder nach net Member sinn, et awer gär géife ginn, wéi Finnland oder Schweden. Dernieft soll diskutéiert ginn, wéi ee sech nach besser kann opstellen fir sech géint méiglech Attacke vu Russland ze schützen; sief et duerch méi Truppen oder méi Rakéitenofwiersystemer. En Nato-Spezial-Sommet ass fir nächst Woch en Donneschdeg virgesinn.