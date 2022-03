Ënnert de Vermësste sollen op d'mannst 3 Kanner sinn. D'Autoritéite gi vun Doudesaffer aus.

Éischten Informatiounen no waren eng 60-80 Haiser vum Äerdrutsch betraff, sou de Gouverneur vun der Regioun La Libertad. Verschidde Leit konnte vun hiren Noperen aus dem Bulli gerett ginn. Tëscht 15-20 Mënsche ginn nach vermësst. Vill Awunner wieren nach an hiren Haiser gefaangen, sou de Manuel Llempén.

D'Gebitt gouf groussraimeg gespaart. Wéinst Rëss am Bierg goufen d'Awunner gewarnt, datt et zu engem weideren Äerdrutsch komme kann. Ausléiser ware warscheinlech staark Reefäll.

Retamas läit ronn 500 Kilometer nërdlech vu Lima op enger Héicht vun 800 Meter. Am Summer kënnt et an den Anden a Peru heefeg zu Äerdrutschen. 2009 sinn zu Retamas op d'mannst 13 Persounen ëm d'Liewe komm.