Dat neit Gesetz huet jo drastesch Strofe bei Schwangerschaftsofbréch virgesinn. Wien ofdreift, ka mat enger Prisongsstrof vu bis zu 10 Joer rechnen.

D'Gesetz "zum Schutz vum Liewen an der Famill" gouf ausgerechent um Internationale Fraendag vum Parlament gestëmmt. Ënnert anerem huet d'Ofdreiwungsgesetz virgesinn, dass Fraen, déi ofdreiwen oder awëllegen, dass eng aner Persoun ofdreift, bis zu 10 Joer Prisong kënne kréien. Den Ament läit d'Prisongsstrof bei 3 Joer. En Dënschdeg gouf d'Gesetz ausgesat.

De President Giammattei hat d'Deputéiert lescht Woch opgefuerdert, d'Gesetz zeréckzezéien. Et géing géint d'Verfassung vum Land a géint international Konventioune verstoussen. Sollt et trotzdeem op sengem Dësch landen, fir ënnerschriwwen ze ginn, géint hie Veto aleeën.

Ma och ouni dat neit Gesetz si Schwangerschaftsofbréch zimmlech restriktiv a Guatemala. Ofdreiwunge si just erlaabt, wann d'Liewe vun der Fra duerch d'Schwangerschaft a Gefor ass. Esouguer no enger Vergewaltegung ass et verbueden ofzedreiwen.

Duerch dat neit Gesetz sollt iwwerdeems dat biergerlecht Gesetzbuch reforméiert ginn. Homosexuell Bestietnisser wieren domat zum Beispill ausdrécklech verbuede ginn.