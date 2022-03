Fir datt awer iwwerhaapt kann iwwert d'Autonomie diskutéiert ka ginn, muss d'Insel nees zu Rou kommen, sot de Gérald Darmanin der Zeitung "Corse-Matin".

Ënnert dem Drock vu Sprengstoff wier keen Dialog méiglech, esou den Inneminister, deen e Mëttwoch an en Donneschdeg op d'Insel wëll reesen, fir sech e Bild ze maachen no de Protester, déi elo zwou Wochen daueren.

Sollt den Emmanuel Macron d'Presidentielle wannen, huet de Darmanin annoncéiert, datt een déi nächst Joren iwwert d'Autonomie vu Korsika géif diskutéieren. Ausléiser fir d'Protester war d'Attack vun engem Prisonéier op de korsesche Separatist Yvan Colonna, deen zanter 1998 am Prisong sëtzt wéinst dem Mord um Prefekt Claude Erignac.

No dëser Attack koum et op der Insel ëmmer nees zu Manifestatiounen, déi ausgeaart sinn. E Sonndeg ware bei enger Maniff, déi Ufanks friddlech war, 67 Mënsche blesséiert ginn, dorënner 44 Leit vum Sécherheetspersonal. Bei de Protester goufe Molotowcocktailen an selwergebaute Sprengkierper agesat. D'Police hat Tréinegas a Waasserwerfer am Asaz.

Op Korsika gouf et ëmmer nees Attentater an de leschte Joerzéngten, ma d'Situatioun hat sech déi lescht Jore berouegt. Vill Leit op der Insel fuerderen awer weider, datt korsesch Prisonéier sollten och a korsesche Prisonge sëtzen an eben, datt d'Insel méi Autonomie vu Paräis sollt kréien.

De Colonna gëtt vu ville Leit op Korsika als Held an der Lutte fir d'Onofhängegkeet vun der Insel veréiert.