D'ganz Welt kuckt den Ament op d'Ukrain, ma den Ausseminister Jean Asselborn an d'UNO erënneren drun, datt d'Mënschen am Jemen och net dierfe vergiess ginn

Do leiden d'Mënschen zënter 7 Joer ënnert dem Krich an der Zerstéierung. Op enger vun der UNO organiséierter Hëllefskonferenz hunn d'Organisateuren gewarnt, d'Nout am Jemen wéinst dem Krich an der Ukrain net ze vergiessen. Dëst Joer géingen 3,9 Milliarden Euro gebrauch ginn, fir de Leit am Biergerkrichsland ze hëllefen, sot den UN-Nouthëllefkoordinator Martin Griffiths. No 7 Joer Krich gesäit d'UNO de Jemen als Land, an deem de gréissten humanitären Desaster geschitt ass.

Conflict and economic collapse have decimated countless lives in #Yemen.



Humanitarian partners helped millions of people in 2021, but now, major funding gaps mean they are forced to cut assistance.



We need your continued support. #YemenCantWaithttps://t.co/4nVNyquAlr pic.twitter.com/0NPrbdI5Xi — UN Humanitarian (@UNOCHA) March 16, 2022

Et hätt ee sech um Mëttwoch getraff, fir "e grousst Lach bei der Finanzéierung vu liewensrettende Moossnamen" zouzemaachen. D'Welt misst de Bevëlkerung am Jemen e Signal schécken, datt si net vergiess ginn. Déi russesch Invasioun an d'Ukrain wäert och fir vill Awunner am Jemen wäitreechend Konsequenzen hunn, well d'Land bal komplett vu Liewensmëttel-Importer ofhänkt. Esou kënnt een Drëttel vun de Weess-Importer aus der Ukrain.

Op enger Donateurskonferenz, déi Schweden, d'Schwäiz an d'Vereenten Natiounen organiséiert haten, huet Lëtzebuerg annoncéiert, mat zwou Milliounen Euro an enger vun deene schlëmmsten humanitäre Krisen op der Welt ze hëllefen. Ënnert der Koordinatioun vum Kooperatiounsministère ginn dës Suen un de Welternierungsprogramm, de Kommitee vum Internationale Roude Kräiz, d'Vereenten Natiounen an u verschidden ONGen.

Schreiwes vum Ausseministère