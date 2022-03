Eng länger Waffepaus ass weiderhin net a Kraaft. Zu Mariupol gouf en Theater bombardéiert, an deem eng 1.000 Leit Schutz gesicht haten.

Aus der Stad Mariupol hätten eng 6.500 Autoen et an de leschten zwee Deeg erausgepackt, heescht et vun ukrainescher Säit.

Nodeems en Theater vu russesche Rakéiten attackéiert gouf, ass kloer dass wuel eng 1.000 Zivilisten am Keller vum Gebai Schutz gesicht haten, a weider blockéiert sinn. Et hätt ee guer keng Informatiounen iwwert Blesséierter oder Doudesaffer, well d’Ruinen d’Entrée blockéieren.

Och op anere Platzen gëtt intensiv gekämpft: D'ukrainescht Militär mellt, datt et zwee Kampffligeren iwwer Kiew ofgeschoss huet. Déi russesch Marine blockéiert weider den nordwestlechen Deel vum schwaarze Mier.

D'USA hunn iwwerdeems eng weider Waffeliwwerung un d'Ukrain decidéiert: Fluchofwierrakéiten, Dronen a Bazookaen am Wäert vun 800 Milliounen Dollar. Den US-President Biden huet de Putin och eng éischte Kéier Krichsverbriecher genannt.

Iwwer 3 Millioune Mënschen sinn an der Tëscht aus der Ukrain geflücht. D'Vereente Natiounen warnen an deem Kontext virun Mënschenhandel, sexueller Exploitatioun a sexuellem Mëssbrauch.

Russland an d’Ukrain wëllen um Donneschdeg nees via Videoschaltung matenee verhandelen

Moskau wéilt de Modell vun enger neutraler Ukrain préiwen, nom Virbild vun Éisträich oder Schweden. Dat wier eng Kompromëss-Méiglechkeet, iwwert déi verhandelt géif ginn. Dofir misst de Vladimir Putin awer op säin Zil vun der «Ent-Militariséierung» vun der Ukrain verzichten, well d’Land eng eegen Arméi géif behalen.

Vun ukrainescher Säit heescht et awer, dass een zwar scho méi optimistesch wier, mä nach ganz wäit vun engem Accord ewech.

De Krich an der Ukrain mécht de Leit hei zu Lëtzebuerger ganz vill Suergen

68 Prozent fäerten, dass duerch dëse Konflikt en Drëtte Weltkrich kéint ausgeléist ginn, a souguer bal 90 Prozent rechne mat enger europäescher Wirtschafts- a Finanzkris.

Dat geet aus dem neiste Sondage vun TNS-Ilres am Optrag vun RTL an dem Lëtzebuerger Wort ervir.

82 Prozent vun de Sondéierten fille sech duerch de Krich entweder ganz staark oder staark belaascht.

Donieft rechnen am Schnëtt ronn 95 Prozent vun de Leit domadder, dass kuerzfristeg d'Präisser vum Bensin, vum Gas an vun de Liewensmëttel weider klamme wäerten.

Ganz däitlech ass d'Äntwert op d'Fro op d'NATO soll militäresch an de Krich an der Ukrain agräifen: 61 Prozent si kloer dogéint, a just 16 Prozent dofir.

NATO

D’NATO wäert weder Friddenstruppen an d’Ukrain schécken, nach Kampfjets asetze, fir eng Fluchverbuetszon z’imposéieren. Dat huet de NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg no enger Versammlung mat den 30 Verdeedegungsministeren vun der Militärallianz däitlech gemaach.

Eng finanziell an humanitär Hëllef wäert et natierlech weider ginn, an et wëll een d'Ukrain och militäresch ënnerstëtzen, awer eben net selwer aktiv agräifen.

D'NATO wäert awer hir Memberlänner besser ofsécheren an huet scho méi Truppen an Ost-Europa deployéiert. D'nächst Woch soll op engem Spezial-Sommet zu Bréissel gekuckt ginn, wéi déi laangfristeg Defense-Strategie am Oste soll ausgesinn.