A 24 Deeg ass den éischten Tour vun de Presidentiellen a Frankräich.

De President Macron stellt um Donneschdeg de Mëtteg zu Auberviliers säi Wal-Programm vir.

Hien trëtt jo géint 11 weider Kandidaten un, an huet an de leschte Sondagen e relativ confortabele Virsprong. All Drëtte géif deemno de Macron am éischten Tour nees wielen.

Am 2ten Tour géif hien et Stand haut, nees mam Marine Le Pen ze di kréien, déi op ronn 20% vun de Stëmme kéim. Knapps hannendru läit den Eric Zemmour, an dann de Jean-Luc Mélanchon.