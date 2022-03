De Buedem hat am Oste vum Land, no bei Fukushima, mat enger Stäerkt vun 7,4 Punkten op der Richterskala geziddert.

De Schued géif sech awer verhältnisméisseg nach a Grenzen halen. Vill Zich wieren awer entgleist, esou wéi bei Fukushima wou 78 Leit wärend 4 Stonnen agespaart waren, Autobunne gerass an Gebaier beschiedegt ginn. Ënner anerem ass an der Stad Sendai eng Mauer vum Schlass Aoba agefall.

No Biewe vun der Stäerkt vu 7,4 op der Richterskala hätt et nach e puer Nobiewe ginn, déi méi staark waren. D'Autoritéite mellen dann och, datt et e puer Minutte virum "Haaptbiewen" schonn eent an der selwechter Géigend ginn hätt, mat engem Wäert vun 6,1. Den Epizentrum war ronn 60 Kilometer déif am Mier.

En Tsunami blouf zum Gléck aus. D'Autoritéiten hate mat meterhéije Welle gerechent, ma dës ware knapp iwwer 30 Zentimeter komm. Esou gouf d'Warnung virun engem Tsunami no e puer Stonnen nees opgehuewen.

Ronn zwou Millioune Stéit haten duerch d'Biewe kee Stroum méi, datt mellt den Energieversuerger Tepco. Nach um Donneschdeg de Moien hate ronn 30.000 Gebaier kee Stroum. Och d'fléissend Waasser war betraff, dat awer just an 4.300 Stéit.

Tepco hat dann och annoncéiert, datt een d'Atomruin zu Fukushima géif iwwerpréiwen, wou sech jo den 11. Mäerz 2011 eng Katastroph no engem Äerdbiewen an Tsunami ofgespillt hat. No e puer Stonnen koum vun offizieller Säit d'Entwarnung. Et hätt een näischt Ongewéinleches kéinte feststellen. Eenzeg waren an zwee anere Kraaftwierker Pompelen ausgefall, datt awer just fir kuerz Zäit, éier ee se nees un d'Goe kritt hätt.

2011 gouf et jo e Biewen vun der Stäerkt 9 an där selwechter Regioun. Deemools gouf et effektiv e groussen Tsunami an der Suitte vum Biewen, wat am Atomkraaftwierk Fukushima Daiichi eng Reakterkatastroph verursaacht hat. D'Flutwell hat deemools eng Héicht vu 16,7 Meter erreecht. Déi ganz Katastroph huet ronn 18.500 Liewe kascht.