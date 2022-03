An den USA kéint de Juan Orlando Hernandez wéinst Verwécklung an d'Drogegeschäft ugeklot ginn.

Den 53 Joer ale Politiker, deen eréischt Enn Januar säin Amt verluer huet, hat sech am Februar selwer der Police gestallt. Him gëtt virgeworf, iwwer 500 Tonne Kokain geschmuggelt ze hunn.

An den USA gëtt him "Verschwierung", "den Import vu verbuedene Substanzen" an "de Besëtz vu Schosswaffen" virgeworf. Weider soll hien tëscht 2004 an 2022 un der "gewaltsamer Verschwierung zum Drogenhandel" bedeelegt gewiescht sinn. Tonne Kokain wier vu Kolumbien a Venezuela op Honduras komm. Dofir hätt den Hernandez vu Karteller aus dem eegene Land, mä och aus Mexiko an anere Länner Schmiergelder a Milliounenhéicht kritt hunn. Dofir hätt hien d'Drogenhändler virun Ermëttlungen, Verhaftungen a Geriichtsprozesser geschützt, esou weider d'Uschëllegungen aus den USA.

En Drogenhändler, deen an Amerika verhaft gouf, huet géint den Ex-President vum Honduras ausgesot. Eng Persoun, déi mat him zesummegeschafft soll hunn, gouf schonn zu liewenslaangem Prisong an 141 Milliounen Dollar Geldstrof verurteelt. Och de Brudder vum Hernandez krut viru ronn engem Joer an den USA eng liewenslaang Prisongsstrof.

De Juan Orlando Hernandez weist d'Virwërf zeréck a seet selwer, datt dëst en Deel vum Plang vun den Drogebaronen wier, déi sech un him räche wëllen. Seng Affekoten hu schonn annoncéiert, géint d'Decisioun, hien auszeliwweren, an Appell ze goen. De ieweschte Geriichtshaff vum Land wäert doriwwer wuel an den nächsten Deeg decidéieren.