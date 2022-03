Domadder zitt de Lafontaine e Schlussstréch ënnert seng politesch Karriär, déi bis ewell iwwer en halleft Joerhonnert gedauert huet.

De Matgrënner a fréiere Chef vun der Linkspartei an Däitschland, den Oskar Lafontaine, trëtt aus der Partei aus. Dat huet den 78 Joer ale Politiker zu Saarbrécken wësse gedoen.

D'Linke géing hiren Uspréch net gerecht ginn. Domat eriwweregt sech eng intern Prozedur géint de fréiere saarlännesche Ministerpresident. Déi gouf lancéiert, nodeems hie bei de Bundestagswalen 2021 dozou opgeruff huet, d'Linke am Saarland net ze wielen.

No bal engem hallwe Joerhonnert an der aktiver Politik hat den Oskar Lafontaine schonn annoncéiert, net méi mat an d'Walen ze goen an huet e Mëttwoch seng lescht Ried am saarlännesche Landtag gehalen.