177 Tonne Schrott, haaptsächlech vu Schinnen, a 5 Tonne Säck mat Eisestécker hunn Onbekannter am bayresche Parsberg uganks Mäerz onbemierkt matgoe gelooss.

Et handelt sech bei der geklauter Wuer ëm al Schinnen, déi bei Bauaarbechten ausgetosch an op der Gare gelagert goufen. Dat huet d'Policedirektioun vu München en Donneschdeg matgedeelt. Déi jeeweils 6 Meter laang Stécker aus Eise waren Ufank Mäerz op eemol fort. D'Däitsch Bunn huet d'Police alarméiert.

Nieft den 177 Tonne Schinne goufe Säck mat am Ganze 5 Tonne mat Eisestécker geklaut. De Schued läit bei ronn 86.000 Euro. D'Police vu Regensburg huet d'Ermëttlunge lancéiert a sicht elo no Zeien. An esou eng Aktioun muss scho bal opgefall sinn. Fir den Transport vun de 6 Meter laange Schinne mussen nämlech schwéier Maschinnen an den Asaz kommen, op d'mannst emol Camionen an e Kran wieren dofir néideg gewiescht, betount d'Police.

D'Ermëttler konnten en Zäitraum agrenzen, an deem et zu der Dot muss komm sinn, an zwar de 6. Mäerz géint Hallefnuecht bis de 7. Mäerz 15.30 Auer.