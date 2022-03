Et ginn ëmmer méi russesch Attacken op zivil Ziler am Ukrain-Krich.

Am Theater vun der Hafestad Mariupol, dee e Mëttwoch Owend bombardéiert gouf, solle sech méi wéi dausend Mënschen am Keller verschanzt gehat hunn, onkloer ass nach wéi vill Affer et gëtt.

D'Belagerung an d'Bombardéierung vu Mariupol ass ee grave Verstouss géint d'humanitäert Vëlkerrecht seet d'EU, och d'Rout Kräiz fuerdert, dass d'Genfer Konventioun agehale gëtt an zivil Ziler verschount bleiwen, mee dat alles schéngt Moskau net ze beandrocken.

D’Stroosse baussent de Stied sinn doudgeféierlech, mee d'Zivilisten hunn um Donneschdeg massiv probéiert a private Gefierer aus der Hell vu Mariupol um Azov-Mier, am Südoste vun der Ukrain, erauszekommen. Am Theater, dee vum russesche Militär bombardéiert gouf, hate sech iwwer 1.000 Persoune, gréisstendeels Kanner an eeler Leit, a Sécherheet bruecht. Niewent dem Gebai war däitlech op kyrillesch markéiert, dass Kanner dra wieren – nach ass net gewosst wéi vill der iwwerlieft hunn.

Mat enger Grimmel méi engem däischtere Nowuess wéi viru Joren nach d’Kellyanne Conway, huet déi russesch Spriecherin Zakharova der Welt probéiert, hir alternativ Fakten z’erklären: den Theater wier net vum russesche Militär viséiert ginn, mee vum ukraineschen Asov-Regiment, engem ultra-nationalistesche Batailloun. Dat war den Dementi. Beweiser ginn et keng.

Fir de Mord vun 53 Ukrainer zu Tschernihiv am Norde vun der Ukrain gouf et keen Dementi. D’Stad war op en Neits massiv vum russesche Militär viséiert. Grad wéi d’Haaptstad Kiew, wou Moskau ëmmer nach d’Attacken op Ziviliste verschäerft, sech iwwer all Konventiounen ewech setzt a schwéiert, irreparabelt Leed verbreet.

An enger Videolink-Schaltung um Donneschdeg huet den ukrainesche Verdeedegungsminister sech op Bréissel an d’EU-Parlament gemellt a gefrot, dass och d’Europäer de Vladimir Putin als “Krichsverbriecher” ugesinn. D’EU ass bis ewell net esou däitlech ginn, wéi e Mëttwoch den US-President Joe Biden. An engems koum awer och e Merci fir d’Hëllef am Numm vu senge Landsleit – deene méi wéi 3 Milliounen Ukrainer, déi bis ewell konnte flüchten an opgeholl goufen.

"3 Milliounen Ukrainer, dat ass ongeféier 5 Mol Lëtzebuerg, bal ganz Litauen, oder d’Hallschent vun Dänemark. Stellt iech déi Zuelen emol vir. All déi Leit hunn hiert Doheem verluer, hu misse flüchten a leiden all Dag. Ech sinn dankbar, ganz dankbar, all Memberland an der ganzer EU, dass dir ons Flüchtlingen ophuelt."

Moskau wollt genee de Géigendeel erreechen, mee d’NATO verstäerkt duerch de Krich vu Russland weider massiv seng Ostflank. Groussbritannien huet säi Sabre Missile System a Polen stationéiert. Et ass als mobil Buedem-Loft-Rakéitebasis, déi performantst Defensiv-Waff weltwäit den Ament – amstand eppes erofzeschéissen, dat mat Iwwerschall-Vitess flitt, souguer wann et nëmmen esou grouss wier wéi en Tennisball.