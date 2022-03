Méi wéi 3 Wochen nom Ufank vun der russescher Invasioun, kann dat ukrainescht Militär hir wichtegst Gebidder a Stied weiderhi verdeedegen.

An engem neie Video-Message huet de President Selenskyi sech un d’Awunner vun de belagerten Stied am Oste vun der Ukrain adresséiert, an hinne verséchert, dass si net géifen am Stach gelooss ginn. Si wäerte fräi sinn, dofir géif all Ukrainer alles ginn.

De Selenskyi gehäit Russland dann och vir, ëmmer méi Söldner aus dem Ausland ze rekrutéieren.

Ronderëm Kiew géif den Ament eng gréisser Militär-Operatioun lafen, fir déi russesch Truppen aus de Viruerter zeréckzedrängen.

An der Nuecht op e Freideg sinn d’Loftattacken op d’Stad Tschernihiw iwwerdeems weider gaangen. Schwéier Artillerie hätt d’300.000-Awunnerstad am Osten nees an d’Viséier geholl. D’Situatioun wier ganz oniwwersiichtlech, heescht et vun der ukrainescher Defense. Vill Gebaier wieren awer getraff ginn. Déi humanitär Situatioun wier katastrophal.

Bis zu 1.300 Leit am Theater zu Mariupol verstoppt

Nodeems zu Mariupol e Mëttwoch en Theater zerbommt gi war, schéint et, wéi wa sech nach méi Leit doranner sollen opgehalen hunn wéi ufanks geduecht.

En Deputéierten aus der Stad huet en Donneschdeg den Owend vun engen 1300 Leit, haaptsächlech Fraen a Kanner geschwat, déi am Theater Schutz gesicht haten.

Bis ewell hätten eng 130 Persounen kënne gerett ginn, mä well et praktesch keng Rettungsdéngschter méi zu Mariupol gëtt, ass och keen do, fir d’Ruinen ewech ze raumen, sou dass een nach guer net an d’Keller-Raim virgedrongen wier, an dohier net wéisst op, an wéi vill Iwwerliewender et gëtt.

Moskau dementéiert, datt russesch Truppen den Theater bombardéiert hunn a gëtt ukraineschen Nationalisten d'Schold. Mariupol ass jo vun de Russen agekesselt. Eng 30.000 Mënschen konnten awer bannent enger Woch flüchten.

D'USA reprochéiere Russland Krichsverbriechen

Well och Zivilisten vun den russeschen Attacken viséiert wieren. Den amerikaneschen Ausseminister Blinken sot, den Ament géife Beweiser dofir gesammelt ginn. Dernieft huet hie Moskau reprochéiert, keng wierklech Efforte bei de Verhandlungen mat Kiew ze maachen. Vill diskutéiert ginn den Ament och Biller vun enger Drone. Dës solle weisen, wéi russesch Zaldoten en Zivilist, deen um Buedem läit, erschéissen.

Den amerikaneschen President Biden huet dann um Freideg Gespréicher mat sengem chineseschen Homolog Xi Jinping. D'USA fäerte jo, datt China, Russland militäresch ënnerstëtzt, an huet scho mat schroe Konsequenzen gedreet.

Verméige soll saiséiert ginn

D’EU an d’G7-Staaten wëlle bei de Sanktioune géint russesch Oligarchen dann nach méi enk zesummeschaffen. Et wéilt een all verfügbar rechtlech Schrëtt ënnerhuelen, fir hir Verméigenswäerter ze fannen, an anzefréieren oder carrement ze saiséieren, heescht et vun der EU-Kommissioun zu Bréissel.

Eng entspriechend Erklärung hunn d’Finanzministere vun den USA, Däitschland a Frankräich och schonn ënnerschriwwen.