14 vun de 15 Memberen am Conseil, Russland hat sech enthalen, hu fir d'Extensioun vun der Missioun am Afghanistan gestëmmt.

Bis ewell huet d'UN awer d'Taliban-Regierung am Land nach net als offiziell Vertrieder unerkannt an och dës Decisioun, fir d'Missioun ze verlängeren, ännert dëst net.

Direkt verschidde Punkte stinn am Fokus vun der Missioun am Afghanistan: Kooperatioun bei humanitären a politesche Problemer an d'Mënscherechter, haaptsächlech bei Fraen, Kanner a Journalisten.

"Mir fannen, datt d'Verlängere vum UNAMA-Mandat e gudde Schratt ass a wëllen, datt si eng effikass Aarbecht leeschten, fir un humanitär an anere Problemer am Land ze schaffen" heescht et vun den Taliban. "Mir wäerten eis mat hinne koordinéieren an och kooperéieren" esou e Spriecher weider.

Fir den UN-Ambassadeur aus Norwegen ass d'Missioun am Afghanistan kloer. Et wëll een hëllefen, de Fridden an d'Stabilitéit am Afghanistan opzebauen an der Populatioun bei de Erausfuerderungen, déi op si zoukommen, hëllefen.

De 15. August 2021 haten d'Taliban jo d'Kontroll nees iwwert den Afghanistan iwwerholl, nodeem sech d'US-Truppen an hir Alliéiert aus dem Land zeréckgezunn hunn. 20 Joer ware si am Krichszoustand am Land. Zanter dem August huet sech déi humanitär Kris am Land awer nees verschäerft.

Zanter 1979 ass den Afghanistan quasi onënnerbrach am Krichszoustand. Eenzeg Zäit vu Fridden war den éischten Taliban-Regime vun 1996 bis 2001. Resultat vun dëse bal 50 Joer Krich ass, datt d'Land als eent vun den äermste Länner op der Welt zielt.

Zanter d'Taliban d'Muecht iwwerholl hunn, goufen nees verschidde Restriktiounen agefouert, haaptsächlech géintiwwer Fraen, déi gréisstendeels vun der Educatioun ausgeschloss goufen. D'Taliban hunn awer annoncéiert, datt een eng zweet Schoul nëmme fir Meedercher am Land wéilt opmaachen.