Méi wéi ee Joer nom Mord un der Sarah Everard gëtt de fréiere Polizist, deen zu liewenslaanger Haft verurteelt gouf, och wéinst Exhibitionismus ugeklot.

Wéi de brittesche Parquet matdeelt, dreet dem Wayne Couzens eng Uklo wéinst véier presuméierten exhibitionisteschen Handlungen. Hie soll den 13. Abrëll zu London viru Geriicht kommen. Wéini formell Plainte géint hie gemaach gëtt, steet awer nach net fest.

De fréiere Polizist a Mäerder soll sech bei véier Virfäll am Januar an am Februar 2021 zu Swanley südëstlech vu London fräigemaach hunn. Den 3. Mäerz d'lescht Joer hat hien déi 33 Joer al Londonerin Sarah Everard ënnert engem Virwand festgeholl an doropshi vergewaltegt an ëmbruecht. Am September gouf hien zu liewenslaanger Haft verurteelt.

De Fall hat a Groussbritannien eng hëtzeg Debatt iwwert d'Sécherheet vu Fraen ausgeléist. Als Resultat huet d'brittesch Regierung verstäerkt Policepatrullen a méi Budget fir d'ëffentlech Sécherheet versprach. D'Police vu London huet hirersäits Mesurë fir e bessere Schutz vu Fraen ugekënnegt.