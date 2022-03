An Däitschland ass e jonke Mann u senge Blessure verstuerwen, nodeems hie beim Versuch Diesel aus dem Tank ze klauen, vun engem Camion matgeschleeft gouf.

Wéi d'Police mellt, wier den 31 Joer ale Mann vun engem Transporter matgeschleeft an dout gemaach ginn, wéi hie probéiert huet den Diesel vum Camion ofzefëllen.

De Verdacht, datt de Mann Pëtrol ofzape wollt, gouf och vun der Police confirméiert. Am Tank vum Transporter wier e Lach fonnt ginn an an engem Koffer vum Doudesaffer wier Geschier fir ze bueren a Kanistere fonnt ginn.

De Camionneur hätt um Parking vun engem Baumaart a sengem Gefier geschlof, wéi hien eegenen Informatiounen no an der Nuecht op en Donneschdeg Geräischer héieren huet, awer keng Ursaach dofir fanne konnt. Kuerz drop wier hie lassgefuer an wier op enger Bensinnspompel e puer Honnert Meter weider stoe bliwwen, wéi hie Schläifgeräischer héieren huet. Op der Statioun huet hien d'Bidonen entdeckt, déi ënnert sengem Won geklemmt hunn. De Pëtrolsdéif gouf mat schwéiere Blessuren op der Strooss opfonnt an ass nach sur place verstuerwen.