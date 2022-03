Wéi d'Police aus dem niedersächseschen Oldenburg e Freideg matdeelt, huet en Hond eng Holzbänk queesch iwwert d'Strooss gezunn, nodeems en erféiert war.

Eng Fra vun 52 Joer wollt kuerz an d'Apdikt akafe goen an hat hire Mupp dowéinst un der besoter Bänk ugestréckt. D'50-Kilo-Déier ass aus nach net gewosste Grënn erféiert an ass mat der Bänk op d'Strooss gelaf. Déi ass fir d'éischt widder e geparkten Auto geschleidert ginn, duerno ass dunn nach eng Fra op hirem Elektrovëlo dra geknuppt a gouf blesséiert. E Meedche vun 3 Joer, dat zesumme mat engem 8 Méint ale Puppelchen ugestréckt hannert dem Vëlo an engem Unhänger souz, gouf liicht verwonnt.

Zeie konnten de Mupp um Enn afänke a berouegen. Déi blesséiert Cyclistin an hir Kanner goufe vu Bekannten ofgeholl, keen huet missen an d'Spidol. Och den Hond huet sech net wéi gedoen.