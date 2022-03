Eigentlech sollt 2025 Schluss si mat Atomenergie, ma duerch d'Präishausse wéinst dem Ukrain-Krich huet d'Regierung decidéiert, deen Datum falen ze loossen.

Et hätt een decidéiert déi néideg Mesuren ze huelen, fir déi 2 modernste Reakteren nach 10 Joer méi laang lafen ze loossen, esou de Premierminister Alexander De Croo. Dat sinn d'Zentralen "Doel 4" beim Hafe vun Antwerpen an "Tihange 3" an der Géigend vu Léck, eng 100 Kilometer vu Lëtzebuerg.

Gläichzäiteg sollen déi erneierbar Energië méi séier ausgebaut ginn - dofir goufen zousätzlech Investissementer a Wandrieder am Mier, Hydrogène, Solarenergie an déi nohalteg Mobilitéit annoncéiert. Bis ewell hätt et an der Belsch un enger Visioun gefeelt, wat d'Energie ugeet, sou de Premier Alexander de Croo op der Pressekonferenz nom Regierungsrot um Freideg. Elo hätt een e klore Plang bis 2050.

Extrait Alexander de Croo

"Il fera de notre pays un des moteurs dans la transition énergétique. En fait, les mois précédents j'avais l'impression que souvent certains voulaient réduire la discussion énergétique à une éventuelle prolongation ou pas de certains réacteurs nucléaires et je comprends qu'avec la discussion avec l'Ukraine, certains voulaient vraiment le réduire à cela. Mais je pense que c'est clair que la décision qu'on prend ici est une décision qui va beaucoup plus loin que cela et qui détaille comment on assure une autonomie énergétique, comment on assure un plan d'énergie, un plan économique aussi, qui va derrière."

An Italien dann huet d'Regierung e Freideg annoncéiert, datt zousätzlech Beneficer vun Entreprisen aus dem Energiesecteur méi staark solle besteiert ginn. Mat deene Recettë soll deene Stéit a Betriber ënnert d'Äerm gegraff ginn, déi den Ament besonnesch mat den héije Stroum- an Heizungsrechnungen ze kämpfen hunn.



Hei am Land huet de Regierungsrot e Freideg déi eemoleg Energieprimm fir Stéit mat nidderegem Akommes guttgeheescht. Stéit, déi eng Allocation de vie chère kréien, a Stéit, déi bis zu engem Véierels méi verdéngen, wéi déi, déi eligibel sinn fir d‘Allocation, kréien dann elo eng Primm tëscht 200 a 400 Euro. En Dënschdeg diskutéiert d'Regierung mat de Sozialpartner an enger Tripartite iwwer méiglech weider Mesuren.