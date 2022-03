Eng Woch no senger erfollegräicher Flucht aus der "JVA Hamburg-Fuhlbüttel" huet sech e Prisonéier de Beamte gestallt. Et war scho säin 3. Ausbroch.

No genee enger Woch ass zu Hamburg e 53 Joer ale Mann fräiwëlleg zréck an de Prisong gaangen, nodeems hien aus der "Sécherheetsverwarung" geflücht war. Hie wier e Freideg den Owend bemol virun der Dier vun der "JVA Fuhlsbüttel" gewiescht an hätt sech gestallt, deelen d'Hamburger Autoritéite fir Justiz a Konsumenteschutz mat.

De Prisonéier war eréischt e Freideg d'lescht Woch wärend engem begleeten Ausgang fortgelaf - fir d'drëtte Kéier. 2008 gouf de Mann wéinst Déifstall, Erpressung an e puer Fäll a weidere Strofdoten zu am Ganze fënnef Joer a sechs Méint Prisong mat "Sécherheetsverwarung" verurteelt. Schonn 2017 an 2021 war hie bei Ausgäng entwëscht, konnt awer all Kéier e puer Deeg méi spéit rëm festgeholl ginn.