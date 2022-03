Si wollte Vulle joen an hu sech am Reebësch verlaf: 26 Deeg no hirem Verschwannen huet e Bëschaarbechter d'Bouwe vu 6 an 8 Joer ënnererniert fonnt.

A Brasilien hunn d'Bridder zesumme 26 Deeg eleng am Amazonas iwwerlieft. Den 18. Februar wollte si eigentlech Vulle joe goen, mä du si si an am Bësch verschwonnen, wéi verschidde brasilianesch Medie matgedeelt haten. Den Artikelen no hunn 200 bis 260 Mënschen no de Bridder Glauco a Cleisson gesicht, och d'Pompjeeën, de Militär an d'Police. No fënnef Deeg ouni Spuer gouf d'Sich agestallt. Ma Frënn a Bekannte vun der Famill hu weider no de Bouwe gesicht, mä och ouni Succès. Irmãos de 6 e 8 anos passam 26 dias perdidos na Floresta Amazônica

Depois de 26 dias perdidos na Floresta Amazônica, os irmãos Glauco e Cleisson Ferreira, de 6 e 8 anos, respectivamente, foram encontrados com vida. pic.twitter.com/uPby4nvSeM — TV Cenario (@TvCenarioofc) March 18, 2022 Mëtt Mäerz huet schlussendlech e Bëschaarbechter d'Jonge 15 Kilometer vun hirem Duerf ewech fonnt. Déi zwee waren dehydratéiert an ënnererniert. Den Ament si si am Spidol, wou si versuergt a rëm u fest Iesse gewinnt ginn.