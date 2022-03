An der Netflix-Serie ass den Omar Sy e clevere Meeschterdéif. Éischter rabiat sinn dogéint Krimineller beim Iwwerfall op d'Dréiaarbechte virgaangen.

Si hunn d'Crew mat Feierwierkskierperen ugegraff an hu Material am Wäert vu bal 300.000 Euro matgoe gelooss: Enn Februar hu ronn 20 vermummte Persounen d'Team vun der Netflix-Serie "Lupin" wärend den Dréiaarbechten zu Nanterre attackéiert.

Elo huet déi franséisch Police Enquêtë géint siwe Beschëllegter ageleet. De Jugendlechen an de jonke Männer am Alter tëscht 13 an 21 Joer gëtt arméierten Iwwerfall an "Heelerei" reprochéiert, wéi de Parquet vun Naterre e Freideg matgedeelt huet. Informatioune vun Ermëttlerkreesser no wieren déi Verdächteg scho virdrun da Police bekannt gewiescht.

Dräi vun hinne goufen an den Arrest bruecht, véier anere stinn ënner riichterlecher Opsiicht. D'Police sicht weiderhin no flüchtegen Täter. Een Deel vum geklaute Filmekipement konnt iwwerdeem bei de Recherchë rëm fonnt ginn.