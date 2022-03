Obwuel ëmmer méi Leit et packen, ze flüchten, ginn d'Bombardementer weider, d'Zuel vun den Doudesaffer klëmmt an d'Lagen an de Stied gi méi schlëmm.

Stand 9 Auer

Méi wéi 6.600 Mënschen hätten um Samschdeg iwwert d'Fluchtkorridoren an der Ukrain virun de Bombardementer a Sécherheet bruecht kënne ginn. Dorënner wieren eng 4.128 Mënschen aus der belagerter Hafestad Mariupol gewiescht. Weider 1.820 Flüchtlingen hätten esou d'Haaptstad kënne verloossen.

No der russescher Rakéitenattack op eng Kasär zu Mykolajiw goufen op d'mannst 50 Doudesaffer aus dem Gestécks gebuergen. Um Terrain hätten am Ganzen eng 200 Zaldote geschlof, wéi d'Rakéiten ageschloe sinn. Eng 60 Blesséierter koumen an d'Spideeler an der Géigend. Wéi de Buergermeeschter vu Mykolajiw mellt, wier den Iwwerfall aus der direkter Ëmgéigend komm, wouduerch et net méiglech war, rechtzäiteg den Alarm auszeléisen.

Zu Tschernihiw schwätzt de Buergermeeschter vun enger katastrophaler Situatioun. An engem dramateschen Appell huet hien op déi prekär Lag an der nordukrainescher Stad higewisen, déi vu russeschen Truppe belagert gëtt. Et géing een den Ament an der Stad eng humanitär Katastroph erliewen. D'Bombardementer vu Wunnquartiere géinge riicht weidergoen, et géing kee Stroum, kee Waasser a keng Heizung méi ginn - "d'Infrastruktur vun der Stad ass komplett zerstéiert". An och d'Spideeler vun der Stad ginn ëmmer rëm bombardéiert, wouduerch d'medezinesch Versuergung zesummegebrach ass. Donieft gëtt et fir Tschernihiw bis ewell och nach kee Fluchtkorridor.

Iwwerdeem hu belarussesch Zuch-Aarbechter wuel all d'Schinneverbindungen tëscht Belarus an der Ukrain ënnerbrach. De President vun der ukrainescher Eisebunn huet de Kolleegen a Belarus dofir Merci gesot: "Mat dem haitegen Dag kann ech soen, dass et keen Zuchverkéier tëscht Belarus an der Ukrain gëtt", gouf hie vun der Agence Unian zitéiert. Dëse Schrëtt géing bedeiten, datt d'russesch Truppen an der Ukrain iwwert dës Strecken net méi versuergt kënne ginn a keng Verstäerkung méi kënne kréien. Och e Beroder vun der belarussescher Oppositioun huet op Twitter iwwert d'Aktioun geschriwwen. D'Bunn-Aarbechter wieren "Helden!", schreift hien op der Online-Plattform. Dëst wier déi bis ewell gréissten Anti-Krichs-Aktioun bei de Bunnen.

An engem Videomessage huet den ukrainesche President sech mat haarde Wierder iwwert d'russesch Krichsverloschter un d'Bevëlkerung a Russland geriicht. Un de Brennpunkte vu besonnesch schwéiere Kämpf wieren déi viischt Ofwierlinne mat Läiche vu russeschen Zaldoten, déi kee bierge géing, "praktesch iwwerlaf". De Selenskyj kéint verstoen, datt Russland iwwer endlos Reserve un Zaldoten a Militärapparater verfüügt. "Ma ech wëll vun de Bierger vu Russland wëssen: Wat huet ee mat Iech an dëse Jore gemaach, dass Dir Är Verloschter net bemierkt hutt?". Bis ewell wieren iwwer 14.000 russesch Zaldoten ëm d'Liewe komm.

D'Autoritéiten vu Mariupol mellen, d'russesch Truppen hätten an der leschter Woch e puer Dausend Mënsche mat Gewalt aus der Hafestad verschleeft. D'russesch Zaldoten hätten illegal Mënschen aus dem Quartier Livoberezhniy an aus dem Schutzraum vum Sportsclub verschleeft, wou sech méi wéi Dausend Mënschen, virun allem Fraen a Kanner, virun de Bombardementer verstoppt haten. Och déi russesch Noriichtenagence Tass mellt, dass 13 Busser mat méi wéi 350 Mënschen u Bord a Russland ënnerwee wieren. De russesche Verdeedegungsministère hat dëse Mount 200 Busser fir d'Evakuéierung vun de Bierger aus Mariupol ugekënnegt.

Donieft géingen d'russesch Truppen e Buskonvoi blockéieren, deen Awunner an d'belagert Hafestad soll siche goen. Deemno ginn d'Busser net duerchgelooss, fir an d'Stad ze fueren an d'Chauffere kréie kee Accord, fir do z'iwwernuechten.

An der Ukrain dierfe pro-russesch Parteien net méi schaffen, bis de Krich eriwwer ass. D'Aktivitéite vu Politiker, déi op Kollaboratioun aus wieren an dorop ze splécken, wäerte keen Erfolleg hunn an eng haart Äntwert dofir kréien, esou den ukrainesche President Zelensky an engem Videomessage. Dorënner sinn och 2 Parteien, déi am Parlament vertruede sinn.