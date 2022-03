Bei engem Fuesent-Evenement zu Strépy-Bracquegnies an der Belsch ass um Sonndeg de Moien en Auto an e Grupp vu Mënsche gerannt.

Op d'mannst 6 Mënsche sinn dobäi ëm d'Liewe komm, esou déi belsch Noriichtenagence Belga, déi sech op de Buergermeeschter vun der Stad berifft.

Wéi den ëffentlech-rechtlecher Sender RTBF ënner Recours op d'Spriecherin vun der Police mellt, wieren eng op d'mannst 15 Persoune liicht a 7 schwéier blesséiert ginn.

D'Leit am Auto wiere vun der Police festgeholl ginn. Ob d'Gefier express an d'Leit gerannt war, ass bis ewell net gewosst.

Strépy-Bracquegnies läit tëschent Mons a Charleroi an der Belsch.