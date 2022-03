An der Cafeteria vun enger amerikanescher Schoul ass e Sträit tëscht zwou Schülerinnen eskaléiert - e Polizist huet wuel mat ze vill Gewalt reagéiert.

Den Asaz vun engem Polizist, dee grad net am Déngscht war, suergt an den USA fir vill Kritik. An enger Schoul am Bundesstaat Wisconsin huet e Mann um Hals vun engem 12 Joer jonke Meedche geknéit, éier hie hatt mat Handschellen ofgefouert huet.

De Virfall war schonn de 4. Mäerz geschitt, ma d'Schoul huet d'Videomaterial vun der Zeen e Freideg publizéiert, wéi de Sender CBS mellt. Deemno koum et an der Cafeteria zu enger Ausernanersetzung tëscht zwee Meedercher. De Video weist, wéi e Polizist agräift, deen niewebäi als Sécherheetsbeamten an der Schoul schafft. Um Video dréckt hien d'Meedchen op de Buedem an dréckt doropshi säi Knéi op säin Hals. Dono leet hien him Handschellen un a féiert hat aus dem Gebai.

D'Meedche wier esou traumatiséiert, dass hat net méi an d'Schoul wéilt, beschreift de Papp vum Kand. Hat wier zanter dem Virfall an Therapie. Dowéinst géing hien iwwerleeën, de Mann ze verkloen. De Papp kritiséiert, datt de Mann eng Moossnam benotzt huet, déi a Wisconsin zanter dem leschte Joer verbuede wier.

Donieft erënneren d'Zeenen un den Asaz am Mee 2020, bei deem den George Floyd zu Minneapolis ëm d'Liewe komm war. De Polizist Derek Chauvin hat deemools säi Knéi gutt 9 Minutte laang um Hals vum Floyd, wärend dësen hien ëmmer rëm gebieden huet, hien ootmen ze loossen.