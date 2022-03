Am Oste vun der Antarktis goufen Experten no an de leschten Deeg Temperature gemooss, déi iwwer 30 Grad Celsius méi héich ware wéi soss ëm dës Joreszäit.

D'Fuerschungsstatioun Dome Concordia huet op enger Héicht vun 3.000 Meter e Freideg en "Hëtztrekord" vu -11,5 Grad Celsius gemellt, heescht et vum Meteorolog Etienne Kapikian op Twitter. Normalerweis ginn d'Temperaturen an der Antarktis mam Enn vum Summer op der Südhallefkugel erof. Extraordinaire 🌡️-17.7°C à la base #antarctique russe de #Vostok ce 18 mars 2022, pulvérisant de 15°C son record mensuel de température maximale pour un mois de mars (-32.6°C, 4 mars 1967), en plus de 60 ans de mesures. Le record absolu à cette station est de -12.2°C (jan 2002). https://t.co/ljnxj9aShg — Etienne Kapikian (@EKMeteo) March 18, 2022 Op der Statioun Dumont d'Urville gouf mat 4,9 Grad en neie Rekord fir de Mount Mäerz enregistréiert. Am keelste war et den 18. Mäerz mat 0,2 Grad. Normalerweis leien d'Temperaturen ëm dës Joreszäit bei Null. Och wann et den Ament net méiglech ass, dëst op de Klimawandel zeréckzeféieren, wier dëst aussergewéinlecht Ereegnes en däitlecht Zeeche fir d'Äerderwiermung an d'Hausse vun Hëtztwellen.