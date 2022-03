D’Stad wier agekreest an all Zaldote sollte sech zeréckzéien. Dofir sollt um Ménideg de Moien e spezielle Flucht-Couloir erméiglecht ginn.

Dat huet Kiew awer refuséiert. Et géif weder eng Kapitulatioun ginn, nach géif een d'Waffen néierleeën, sot de Vizepremier Wereschtschuk enger ukrainescher Zeitung.

Iwwerdeems gouf d'Haaptstad Kiew e Sonndeg den Owend nees vu Rakéiten beschoss. E puer Wunngebaier wiere getraff an deels schwéier beschiedegt ginn, huet de Buergermeeschter Vitali Klitschko confirméiert. Op d'mannst 6 Leit wieren ëmkomm.

Zu Sumy, am Nordoste vum Land, goufen d'Awunner elo opgeruff sech an hier Kelleren a Sécherheet ze bréngen, dat well aus enger Chimiesfabrick héichgëftegen Ammoniak austrëtt. Wéi et zur Fuite koum ass nach net gewosst.

Nächst Verhandlungsronn

Am Laf vum Méindeg wëlle sech d'Ukrain a Russland nees fir eng weider Verhandlungsronn gesinn, dat via Videokonferenz. Fir d'lescht gouf et esou eng Ronn virun enger Woch. Moskau fuerdert eng Entmilitariséierung vun der Ukrain an eng Neutralitéit, wougéint d'Ukrain hir territorial Souveränitéit op alle Fall wëll behalen.

Bis ewell huet de Kreml d'ukrainesch Fuerderung no engem direkten Treffen tëscht dem Volodymir Selenskyj an dem Vladimir Putin refuséiert.

Op Demande vu Washington, gëtt et um Méindeg och eng Videokonferenz tëscht dem US-President Biden, mam däitsche Kanzler Scholz, dem franséische President Macron, dem brittesche Premier Johnson an dem italienesche Premier Draghi. Et wéilt een eng koordinéiert Äntwert op déi russesch Attack liwweren, heescht et aus dem Wäissen haus. Den Joe Biden wäert des Woch och op den EU- an NATO-Sommeten zu Bréissel mat derbäi sinn.