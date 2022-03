Well en seng Corona-Mask huet missen undinn, ass e Client sou rose ginn, datt e méi spéit zeréck koum, an de Vendeur erschoss huet.

Um Geriicht vu Bad-Kreuznach a Rheinland-Pfalz fänkt dëse Méindeg de Prozess un, géint dee Mann, deen am September d’lescht Joer zu Idar Oberstein, e Vendeur op enger Tankstell erschoss hat.

D’Dot hat deemools fir vill Opreegung gesuergt, well se eng Debatt ronderem d’Radikaliséierung vu Corona- a Maskegéigner ugestouss huet.

Den Täter gouf nämlech opgefuerdert, eng Tankstell, wou hie Béier wollt kafen, ze verloossen, well hie refuséiert hat, eng Mask unzedoen. Annerhallef Stonn drop koum hien dunn zeréck an huet dem Vendeur, engem eréischt 20 Joer jonke Mann, an d’Gesiicht geschoss. Dee war direkt dout.

Den Dag drop huet de Mann sech selwer der Police gestallt. Hien hätt en Zeeche wëllen setzen, well hien sech ze vill vun de Corona-Restriktioune belaascht gefillt huet, sou de 50 Joer ale Mann, dee sech elo wéinst Mord muss veräntwerten.