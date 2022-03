2 Jonker goufen aus dem Zuch gehäit, well si weder eng Mask, nach e gëltegen Ticket dobäi haten. Dat huet si awer net dru gehënnert, mam Zuch matzefueren.

Nodeems si d'Maschinn hu misse verloossen, sinn déi zwee op d'Lokomotiv geklommen an eng Statioun matgefuer, mellt d'Bundespolizei zu Bremen. Op der Gare Unterlüß si si dunn erofgeklommen an nees zeréck an e Waggon gaangen. En opmierksame Passagéier hat dat Ganzt e Samschdeg observéiert an doropshin d'Police geruff. Kuerz dorop hu Beamte vun der Bundespolizei béid Jugendlecher am Alter vu 15 a 16 Joer an engem aneren Zuch entdeckt, nodeems si ëmgeklomme sinn.

7 Minutte laang si si baussen op der Lokomotiv matgefuer. Eng geféierlech Aktioun, wann ee bedenkt, datt d'Maschinn mat 160 Stonnekilometer ënnerwee war.