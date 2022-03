Nom trageschen Tëschefall e Sonndeg bei la Louvière, wou en Auto moies fréi an e Grupp vu Leit gerannt war, ass elo kloer, dass de Chauffer gedronk hat.

Dat hunn d’Enquêteuren e Méindeg den Owend confirméiert. Hien hätt liicht iwwert 0,5 Promill gehat.

De Mann wär an der Vergaangenheet scho mi dacks duerch ze séiert Fueren opgefall, an hätt de Führerschäin och scho mol verluer gehat., hätt en awer no den néidegen Tester zeréckkritt.

Am Laf vum Dënschdeg de Moie soll sech klären, ob hien an de Bäifuerer ugeklot ginn.

En Dënschdeg den Owend ass zu Strépy-Bracquegnies, wou dat Ganzt geschitt ass, och eng Gedenkzeremonie.