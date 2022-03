D'ukrainesch Autoritéite mellen, datt si e méiglechen Attentat op de President Selenskyj konnten evitéieren.

E Grupp vu 25 Russe wier festgeholl ginn. Nieft enger Attack op den ukrainesche President hätte si och Sabotage am Regierungsquartier an an aneren Deeler vum Land geplangt.

Keng Kapitulatioun

"D’Ukrain wäert sécher keng Ultimaten aus Russland erfëllen. Den eenzege Wee dat ze erreeche wier deen, fir eis alleguer ze vernichten". Déi kloer Wierder huet den ukrainesche President Selenskyj an engem Interview benotzt, fir ze ënnersträichen, dass een net wäert kapituléieren.

Esou eng Fuerderung war e Sonndeg jo vu Moskau komm, wat d’Hafen-Stad Mariupol ugeet.

De Buergermeeschter vun der Stad Boryspil huet alleguer d’Awunner awer an der Nuecht op en Dënschdeg opgeruff, hiert Doheem ze verloossen. Et wier ze geféierlech an de Wunnengen ze bleiwen, an d’Aarbecht vun der Arméi wier och méi einfach, wa se wéissten, dass keng Ziviliste méi a Gefor wieren. Boryspil läit eng 60km vun der Haaptstad Kiew ewech, an ass schwéier ëmkämpft. Eng 60.000 Zivilisten wieren nach an der Stad.

Kiew, Charkiw an och Odessa waren an de leschte Stonnen dann nees vun russeschen Attacken viséiert.

Referendum

All Kompromëss, dee mat Russland ausgehandelt gëtt, wäert engem Referendum vum ukrainesche Vollek ënnerzunn ginn. Déi Annonce koum dann och e Méindeg den Owend vum President Selenskyj.

De Contenue vun engem méiglechen Ofkommes, egal wéini et dann zustane kéim, kéint historesch Verännerunge bedeiten, sot de Staatschef an engem Interview, an doriwwer misst d’Vollek däerfen entscheeden.

E Méindeg hu béid Säiten eng annerhallef Stonn nees mateneen verhandelt, ouni dass een awer grouss virukomm wier.

Militäresch Asaz-Trupp fir d'EU

D’EU kritt dann an der Suitte vum Ukrain-Krich eng nei militäresch Asaz-Trupp, déi spéitstens 2025 soll asazbereet sinn. Dat hunn d’Aussen- an Defenseministere vun de 27 Memberstaaten festgehalen, am Kader vun engem sécherheetspolitesche Konzept. Bis zu 5.000 Zaldoten wäerten dran abegraff sinn.

Lëtzebuerg wäert sech manner mat Zaldoten, mä mat Transport-, Logistik -oder Kommunikatiounskapazitéite bedeelegen, esou de Verdeedegungsminister François Bauch am RTL-Interview en Dënschdeg de Moien.

Landwirtschaft ukuerbelen

D’Landwirtschaftsministeren vun der EU wëllen dann d’Liewensmëttel-Produktioun an de Memberlänner ukuerbelen, dat fir d’Importer, déi soss aus der Ukrain kommen, auszegläichen.

Fir den Ament wier d’Versuergung nach net a Gefor, sot e Méindeg de Lëtzebuerger Agrarminister Claude Haagen, no engem Conseil mat sengem EU-Homologen.

D’EU-Kommissioun huet och proposéiert an enger éischter Phas den Ubau op Broochland ze erlaben, wou u sech näischt drop geplanzt sollt ginn, fir d’Aarten-Diversitéit ze erhalen.