E puer Woche virun de Presidentielle kristalliséiert sech eng Stéchwal tëscht dem aktuelle President der an der Rietspopulistin Le Pen ëmmer méi eraus.

Den aktuelle President Emmanuel Macron ass an enger en Dënschdeg verëffentlechter Ëmfro vum Institut Elabe ëm 3,5 Punkten op 27,5 Prozent ofgerëtscht. Domat läit hien ëmmer nach däitlech un der Spëtzt virum Marine Le Pen, déi ëm 2 Punkten op 20 Prozent zougeluecht huet.

Am Mëttelfeld huet de Lénkspopulist Jean-Luc Mélenchon mat 15 Prozent déi rietskonservativ Kandidatin Valérie Pécresse an de rietsextreme Politiker Eric Zemmour iwwerholl, déi allebéid an de leschte Woche bei Ëmfroe Plomme gelooss hunn a just nach op 10 Prozent kommen.

Zanter dem Ufank vum Ukrain-Krich huet de Macron souguer ëm 5 Punkten zougeluecht. Meenungsfuerscher erklären dëst mam grousse Bedierfnes vun de Wieler no Stabilitéit an onsécheren Zäiten. Dee jéngste Réckgang kéint eng Reaktioun op d'Presentatioun vum Walprogramm sinn, an deem sech de Macron ënner anerem fir d'Eropsetze vum Pensiounsalter vun 62 op 65 Joer ausgeschwat huet.

D'Suppositioun, dass d'Le Pen wéinst hirer enker Verbindung zu Russland an der Wielergonscht ofsacke kéint, huet sech dogéint net confirméiert. Hir Partei ass jorelaang vu russesche Banke finanzéiert ginn. Am Walkampf 2017 gouf d'Marine Le Pen vum President Wladimir Putin am Kreml empfaangen. Eng Foto vun där Renconter war souguer an enger vun hire Walbroschüren, déi si nach virum Ufank vum Ukrain-Krich drécke gelooss hat, ze gesinn.

De Zemmour hat am Ufank en intensive Walkampf gefouert, mat ville Visitten am Land a gréisseren Evenementer. Ma an de leschten Deeg schéngt him en Otem verluer gaangen ze sinn, vill Eventer goufen annuléiert. Dofir huet hien awer verstäerkt wéinst radikale Propose vu sech schwätze gedoen, wéi zum Beispill der Aféierung vun engem Expulsiounsministère an dem Plang, bannent 5 Joer eng Millioun Auslänner aus Frankräich auszeweisen.

An de knapp 3 Wochen, déi elo nach bleiwen, sinn nach gréisser Evenementer geplangt. Den Ex-President Hollande wollt en Dënschdeg den Owend seng sozialistesch Parteikolleegin, d'Paräisser Buergermeeschtesch Anne Hidalgo, ënnerstëtzen, déi grad emol bei 1,5 Prozent läit.

D'Republikanerin Pécresse krut bis ewell nach net vum Ex-President Nicolas Sarkozy de Réck gestäipt an de Zemmour plangt e Sonndeg en Treffe mat e puer dausend Supporter um Paräisser Trocadero.

De Macron, dee säi Walkampf op e Minimum beschränkt huet, ass iwwerdeems mat der internationaler Politik beschäftegt. Dës Woch ass hie bei direkt 3 Sommeten zu Bréissel dobäi - NATO, EU a G7. Och eng weider Rees a Moskau a Kiew ass net ausgeschloss.