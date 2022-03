E Mëttwoch sinn zu Kabul eng Rei Schoule fir Meedercher offiziell opgaangen. Kuerz Zäit drop gouf Decisioun anscheinend awer nees réckgängeg gemaach.

Reporter vun der Noriichtenagence Afp haten an der Sarghona High School zu Kabul d'Erëffnung gefilmt, wou bemol ee Schoulmeeschter erakoum, an all Mënsch nees Heem geschéckt huet. D'Schülerinnen, e puer vun hinnen ënner Tréinen, hunn doropshin hir Bicher nees agepaakt.

No dem Virfall huet ee Spriecher vun der radikalislamescher Taliban confirméiert, datt d'Meedercher nees Heem geschéckt gi sinn. E Grond dofir gouf allerdéngs net genannt. E Spriecher vum Educatiounsministère huet gesot, et dierft ee sech net äusseren.

Eng siwe Méint nodeems d'Taliban an Afghanistan nees un d'Muecht komm sinn, hätte Schülerinnen an der afghanescher Haaptstad Kabul an och an anere Provënze vum Land u sech nees an d'Schoul solle goen dierfen. Offiziell haten d'Taliban wéinst der Corona-Pandemie am August Zejoert d'Schoulen zougemaach, no zwee Méint konnten d'Jongen an eng Rei méi jonk Meedercher nees zeréck an den Unterrecht.