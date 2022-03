Zu New Orleans am südleche Bundesstaat Louisiana huet een Tornado schwéier Schied ugeriicht. Op d'mannst eng Persoun koum ëm d'Liewen.

An der Gemeng St. Bernard sinn och eng Rei Awunner blesséiert ginn, esou de Sheriff James Pohlmann. Et goufen Haiser zerstéiert, Beem ëmgerappt an och eng Rei Stroumleitunge goufen aus dem Buedem gerappt. E puer Dausend Stéit sinn ouni Stroum. Och an de Bundesstaaten Texas an Oklahoma gouf et Tornadoen, bei deenen op d'mannst eng Persoun ëm d'Liewe komm soll sinn.

Lower 9 tornado safe places now pic.twitter.com/ySxdBWKOYU — Jay Gallé (@JayGalle) March 23, 2022

D'lescht Joer hat den Hurrikan "Ida" bei New Orleans vir grouss Zerstéierunge gesuergt, am Joer 2005 war et den Hurrikan "Katrina". Am Stuerm an an den Iwwerschwemmunge waren deemools ronn 1.800 Mënschen ëm d'Liewe komm.