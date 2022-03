E klenge motorbedriwwene Fliger ass e Mëttwoch zu Sankt Augustin an de Gaart vun engem Haus gefall.

D'Propellermaschinn ass scho wärend dem Start ofgestierzt, ass iwwert d'Schinne am Stadzentrum gerullt an huet sech doropshin iwwerschloen. D'Maschinn ass um Enn op der Kopp op engem Gaardenhaus gelant.

Wéi déi lokal Police matdeelt, souzen e 35 Joer ale Mann aus Euskrichen an e 84 Joer ale Mann aus Hennef am Fliger, wéi déi erofgefall ass. Si konnte sech selbststänneg befreien a waren uspriechbar. Den eelere Mann gouf mam Rettungshelikopter an d'Spidol geflunn, säi méi jonke Begleeder mat der Ambulanz. Liewensgefor hätt bei kengem bestane wéi et heescht.

Wisou de Fliger erofgefall ass, ass nach onkloer. D'Police ermëttelt.