D’Suitten dovunner sinn enorm. 3,6 Millioune Mënschen hu schonn d’Ukrain verlooss, gréisstendeels Fraen a Kanner.

6,5 Millioune Leit si bannent dem Land op der Flucht an 13 Millioune Mënsche brauchen humanitär Hëllef.

Russland attackéiert iwwerdeems weider verschidde Stied a Regiounen. Zu Kiew si se awer gestoppt ginn.

Net sou gutt viru kommen d’Russen och am Norde vu Kiew, zu Tschernihiw. Ganz staarke Widderstand gëtt et och zu Charkow, am Oste vun der Ukrain.

Déi russesch Arméi géif sech elo verstäerkt op déi pro-russesch Separatistegebidder Luhansk an Donezk konzentréieren.

D’USA sammelen och Beweiser, fir de Reproche vu Krichsverbrieche vu russeschen Zaldoten an der Ukrain. Ziviliste géife geziilt ugegraff ginn, Wunnhaiser, Schoulen, Spideeler oder Akafszentere géifen zerstéiert ginn.

Opruff zu Protester

Den ukrainesche President Selenskyj huet d’Mënschen op der ganzer Welt derzou opgeruff, haut – 4 Wochen nom Ufank vum Krich – ëffentlech ze protestéieren. Et wär net nëmmen e Krich géint d’Ukrain, mä Russland géif d’Fräiheet vun alle Mënschen an Europa an an der Welt attackéieren. De Selenskyj huet sech och op Russesch un déi russesch Bierger adresséiert.

Zu Bréissel ass Sommet-Marathon

Et ass EU-Sommet, d’NATO kënnt beieneen an et ass G7. Thema ass natierlech de Krich an der Ukrain. Och den amerikanesche President Joe Biden ass derbäi, hien ass e Mëttwoch den Owend zu Bréissel ukomm. Den ukrainesche President Selenskyj gëtt per Video bäigeschalt.

Zil vum Westen ass et, Eenegkeet géintiwwer Russland ze weisen. Nei Sanktiounen stinn zur Debatt. D’NATO wëll weider net militäresch agräifen. D’Truppen an den ëstleche Memberlänner sollen awer verstäerkt ginn.

Méi Waffe fir d'Ukrain

D’Ukrain kann mat weiderer Ënnerstëtzung fir hir Arméi aus Europa rechnen. D’EU-Staaten hunn e Mëttwoch engem weidere Pak vun enger hallwer Milliard € zougestëmmt, mat deem Waffe wäerte geschéckt ginn.

Däitschland beispillsweis liwwert 2000 Panzerfäischt, Schweden 5000 Panzer-Ofwierrakéiten.

An och Groussbritannien bedeelegt sech mat e puer Dausend Rakéiten, a wëll mam BBC World Service och géint d’Desinformatioun an der Ukrain an a Russland virgoen.

Produktiounsstopp bei Renault

Renault huet e Mëttwoch den Owend iwwerdeems annoncéiert, hir Produktioun a Russland ganz ze stoppen. De franséische Konstrukteur generéiert u sech 8% vu sengem Ëmsaz normalerweis a Russland.