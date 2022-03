De franséischen Anti-Terror Parquet huet eng virleefeg Enquête géint de President vun Interpol lancéiert, sou d’Agence France Presse e Freideg.

President vun der internationaler Police-Organisatioun ass de Generol aus de Vereenegten Arabeschen Emiraten, den Ahmed Nasser Al-Raisi.

Aus senger Zäit bei der Police an den Emirater gëtt him Folter a Barbarei virgehäit. Eng Rei Mënscherechtsorganisatioune geheien him vir, an dëser Zäit och de Red-Notice-System fir d'Festnam an Ausliwwerung vu Persoune mëssbraucht ze hunn. Dëst géif hien ongëeegent maachen, Interpol als Chef ze leeden.