E Kand, e Fixspoun, e bësse Laf - an d'Katastroph hëlt hire Laf: An Nordrhein-Westfalen hunn d'Pompjeeën zu engem Groussasaz missen ausrécken.

En zéng Joer ale Bouf hat zu Altena der Police no mat engem "Feierchen" e Bëschbrand ausgeléist. D'Kand hätt mat Fixspéin am Laf gespillt, wéi d'Flame sech duerch den dréchene Buedem an dem Wand séier ausgebreet hunn. Eng 5.000 Quadratmeter Bësch waren deemno betraff.

Scho wéi d'Pompjeeën op d'Plaz gefuer sinn, war Damp ze gesinn, wouduerch een den Alarm fir d'Stad ausgeléist huet. Honnerte Forcë vun de Pompjeeën, der Police an dem Roude Kräiz waren deemno am Asaz. No zwou an enger hallwer Stonn wier d'Feier ënnert Kontroll gewiescht an et wier kengem eppes geschitt.

Aktuell läit de Bëschbrand-Niveau bei dräi vu fënnef, wouduerch eng Zigarett duergeet, fir de Buedem vum Bësch a Brand ze setzen, heescht et vun de Pompjeeën. Der Police no gouf de Bouf zwar als responsabel opgefouert, gëtt awer duerch säin Alter net dofir bestrooft.