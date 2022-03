De Weekend soll an der Formel 1 zu Djeddah de Grousse Präis vu Saudi-Arabien gefuer ginn, e Freideg den Owend koum et awer zu engem Tëschefall.

Net wäit ewech vum Circuit gouf et eng Attack op eng Fabrick vun enger Pëtrolsentreprise. Fir dat Attentat sollen d'Huthi-Rebelle responsabel sinn. Bei de Responsabele vun der Formel-1 Course gi sech Suergen ëm d'Sécherheet gemaach. Et gouf emol decidéiert, den zweete fräien Training mat engem Retard vu ronn 20 Minutte ze starten. Dëse soll no enger Stonn eriwwer sinn an dono géifen déi Responsabel vun der Formel 1 an d'Autoritéiten aus der Géigend sech nach eng Kéier zesumme sëtzen, fir ze kucken, wéi ee weiderverfuere soll.