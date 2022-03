Den Taal-Vulkan südlech vu Manila ass e Samschdeg de Moie géint 7.22 Auer Lokalzäit ausgebrach.

Dat philippinnescht Institut fir Vulkanologie warnt viru weideren Eruptiounen an och engem méiglechen Tsunami.

Nom Ausbroch gouf eng 1500 Meter héich Äschewollek an den Himmel geschoss. Duerch weider Eruptioune kéinte geféierlech Gase fräigesat ginn. Et gouf en dréngenden Appell un d'Populatioun gemaach, d'Haiser ze verloossen, déi sech an der direkter Ëmgéigend befannen.

Fir 5 Dierfer gouf eng Evakuéierung ordonéiert. Hei sollen eng 12.000 Mënsche liewen.

Den "Taal" ass ee vun den aktiivste Vulkanen am Inselstaat Philippinnen.