Um 20.30 Auer Lokalzäit hu vill Leit an Asien hir Luuchten ausgemaach an hu sech un der "Earth Hour" bedeelegt, déi vum WWF an d'Liewe geruff gouf.

Dëse Samschdeg ass déi 16. Editioun vun der Earth Hour, wou d'Mënsche weltwäit opgeruff sinn, en Zeeche fir Fridden, Klima- an Ëmweltschutz ze setzen. A ville Länner a Stied, wou d'Earth Hour méi fréi war, wéi an Europa, hu vill Leit matgemaach: Zu Bangkok, Manila, Hongkong, Nei Delhi, Tokio oder Seoul sinn d'Luuchten ausbliwwen. Nieft de Privatleit hunn och vill ëffentlech Gebailechkeeten oder Verwaltunge matgemaach, esou datt d'Beliichtunge vu Gebaier oder Monumenter ausbliwwe sinn. Ganz däischter ass et awer net ginn, well op verschidde Plazen tëscht 20h30 an 21h30 d'Luuchten awer ubliwwe sinn. Hongkong: E puer Luuchte sinn nach un, ma d'Skyline ass däitlech méi däischter, wéi soss. / © AFP/Peter PARKS U sech steet d'Aktioun fir de Klima- an Ëmweltschutz, ma wéi de WWF matgedeelt huet, wëll een dëst Joer och d'Solidaritéit mat den Affer vum Krich an der Ukrain weisen. En Ausstig aus de fossillen Energie wier dréngend noutwendeg fir der Klimakris entgéintzewierken awer och, fir Diktaturen a Länner, déi géint Vëlkerrecht verstoussen, hir finanziell Mëttel ewechzehuelen.