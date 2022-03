"Ëm Gottes wëllen, dëse Mann kann net un der Muecht bleiwen", sou den US-Demokrat an enger kämpferescher Ried viru ronn 1.000 invitéierte Gäscht.

D'Wäisst Haus war kuerz drop awer schonn drëm beméit, dës Ausso ze relativéieren. Engem Mataarbechter no, hätt dee Passage net am virbereeten Text vun der Ried gestanen. Den Joe Biden huet direkt un d'Mënschen a Russland appelléiert sech vum Krich an der Ukrain ze distanzéieren an huet de Wladimir Putin direkt e puer mol als "Diktator" an och als "Schlächter" betitelt. Der Ukrain huet den amerikanesche President weider Ënnerstëtzung zougesot.

Bei russeschen Rakéitenattacken op eng Tanklager an e Militärsitte zu Lwiw am Weste vum Land sinn e Samschdeg, ukraineschen Informatiounen no, 5 Persoune blesséiert ginn. Am ganze wieren op där Plaz véier russesch Rakéiten ageschloen, heescht et. Dem Buergermeeschter vun Stad no, wieren d'Rakéiten fir den US-President Joe Biden gemënzt gewiescht, deen deen Ament net wäit ewech vun do a Polen war.

D'Ukrainer halen der russescher Invasioun weider entgéint



De Buergermeeschter vu Mariupol schwätzt vun engem "heroesche Widderstand" an huet der russescher Arméi reprochéiert ouni Récksiicht géint all Awunner vun der schwéier zerstéierter Stad virzegoen. D'Russe wéilte Mariupol "ausradéieren".

Selenskyj freet méi Waffen

An engem neie Videomessage an der Nuecht op e Sonndeg huet den ukrainesche President Wolodymyr Selenskyj de Westen op en neits no méi schwéiere Waffen, dorënner Kampfjetten gefrot. Dës Waffen géife gebraucht, net nëmmen fir d'Ukrain mä och fir aner osteuropäesch Länner ze schützen, deene Russland mat enger Invasioun gedreet huet. Virdrun hat den ukraineschen Ausseminister Dmyto Kuleba, no engem Gespréich mam US-President erkläert, d'USA hätten "keng Awänn" fir Kampfjetten via Polen an d'Ukrain ze liwweren. De Ball géif also elo bei de Polen leien.

Lis Truss fuerdert méi Sanktiounen

Déi brittesch Ausseministesch Lis Truss wëll méi Drock op Russland, méi Drock op de Wladimir Putin maachen fir d'Land op de Verhandlungsdësch ze bréngen. D'Sanktiounen misste verstäerkt ginn, sou déi brittesch Diplomatiecheffin, an d'Ukrain mist verstäerkt Waffe geliwwert kréien.

An der Ukrain sinn zanter dem Ufank vum Krich virun engem Mount 12 Journalisten ëm d'Liewe komm. Eng weider 10 Reporter wiere bei hirer Aarbecht deels schwéier blesséiert ginn.