Och dat politescht Berlin dierft besonnesch op dës éischt Landtagswalen zanter der Bundestagswal am Hierscht kucken.

Et kéint effektiv zu engem Muechtwiessel kommen an eisem Nopeschbundesland.

D'SPD ëm d'Spëtzekandidatin Anke Rehlinger huet gutt Chancen no méi wéi zwee Joerzéngten nees eng éischte Kéier am Saarland stäerkste Kraaft ze ginn an d'CDU mam Ministerpresident Tobias Hans un der Spëtzt vum Land ofzeléisen.

Am Saarland regéieren CDU an SPD den Ament an enger grousser Koalitioun. Dat kéint och no de Walen sou sinn, just eben mat vertauschte Rollen. An de leschten Ëmfroen vum ZDF louchen d'Sozialdemokraten bei 41% an d'CDU bei nëmmen nach 28%.

D'Anke Rehlinger wier domadder déi éischt Ministerpresidentin vum Saarland. D'Walbüroe maachen um 8 Auer op. Mat enger éischter Héichrechnung gëtt géint 18 Auer gerechent.