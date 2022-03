Déi spuenesch Regierung ass aktuell amgaangen, un engem Gesetz ze schaffen, dat d'Prozedur vun der Ofdreiwung an ëffentleche Spideeler erméigleche géif.

Mat Schëlder wéi "Ofdreiwung ass net Richteg" oder "Méi Respekt fir d'Liewen" sinn d'Leit duerch d'Stroosse vun der spuenescher Haaptstad gezunn. De Protest gouf vun der Plattform "Yes to Life" organiséiert, déi och geschat huet, datt eng 20.000 Leit um Sonndeg drun deelgeholl hunn. Déi offiziell Zuele setzen do méi niddreg un, si schwätze vu ronn 9.000 Leit.

Ofdreiwunge goufe schonn 1985 a Spuenien entkriminaliséiert, mä ginn et awer eng Jett Obstakele fir Fraen a Koppelen, déi sech dofir entscheeden. Esou ginn et ënner anerem vill Dokteren, déi dës Prozedur net duerchzéie wëllen. Dowéinst mussen da Fraen aus verschiddene Regiounen honnerte vu Kilometer reesen, fir eng Klinik ze fannen, déi Ofdreiwungen duerchféiert.

De sozialistesche Premier Sanchez ass amgaangen un engem Gesetz ze schaffen, dat sécherstellt, datt all ëffentlecht Spidol eng Ofdreiwung duerchféiert an dat Protester virun de Spideeler als "Belästegung" klasséiert. Weider sollen Teenager vu 16 a 17 Joer och kënnen eng Ofdreiwung virhuele loossen, ouni datt si den Accord vun hiren Elteren hunn. Dat ass aktuell ënner anerem schonn de Fall a Frankräich oder Groussbritannien.

Ëmfroe awer weisen, datt eng Majoritéit vun de Spuenier éischter dofir ass, dat aktuellt Gesetz bäizebehalen. Esou dierf den Agrëff an den éischte 14 Woche vun der Schwangerschaft virgeholl ginn.