Si hätt d'Navi-Uso ze wiertlech geholl: An Niedersachsen huet eng Automobilistin hire Won op Schinne gelenkt. Et koum zu engem schwéiere Accident.

D'Usoe vun Navigatiounsapparater kënne mol gäre verkuerbelen, a wien net oppasst, kënnt op enger Plaz eraus, wou en net hi wollt. Um Weekend huet eng Automobilistin dës Erfarung misse maachen - mat wäitreechende Follegen: Nodeems si hiren Auto op e Gleis zu Vechelde gefouert hat, koum et zu engem schwéieren Accident, well en ICE mat hirem Won kollidéiert ass.

Si hätt d'Instruktioune vun hirem Navi ze wiertlech geholl, wier ze fréi lénks ofgebéit an hätt da mat hirem Gefier op de Schinne gestanen, sot e Spriecher vun der Bundespolice. Wéi d'Fra gemierkt huet, datt si op der Schinne festhänkt, ass si erausgeklommen an huet Hëllef gesicht. Ma nëmme kuerz drop huet en ICE mat enger Vitess vu ronn 160 Kilometer an der Stonn d'Gefier gerammt. De Maschinist hätt an der Däischtert kaum Zäit gehat, fir ze reagéieren.

Duerch den Opprall huet sech den Auto ënnert der Lokomotiv verkäilt. Déi 320 Passagéier wieren der Police no net blesséiert ginn. Eréischt no bal zéng Stonne waren d'Biergungsaarbechte fäerdeg gewiescht, wouduerch et zu Verspéidungen op der Streck koum. De Schued gëtt op ronn 750.000 Euro geschat.